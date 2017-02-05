В областной больнице живет «бахильная» крыса

05.02.2017 15:58

В Мариуполе в горбольнице № 2 несколько дней назад пациенты обнаружили крысу. Необычная находка сладко спала утром на ступенях лесницы, между седьмым и восьмым этажами, удобно устроившись в бахиле.

Мимо животного туда-сюда ходили люди, звучали громкие голоса, его фотографировали. Но крыска продолжала предаваться крепкому сну.

Об этом donbass.ua рассказали очевидцы необычного происшествия.

Мариупольцы также сообщили, что проблема отсутствия воды в больнице по-прежнему остается острой. Воды в кранах нет. Пациенты (многие лежачие) вынуждены решать вопрос «грязных рук», не прибегая к услугам центрального водоснабжения.

Кстати, ГБ№ 2 г. Мариуполя недавно получила статус областной.