В результате неудачных штурмов Авдеевки, почти 400 боевиков получили тяжелые ранения

05.02.2017 13:20

В результате неудачных штурмовых действий против сил АТО увеличилось количество потерь личного состава частей и подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны.

В настоящее время в медицинских учреждениях города Донецка находится значительное количество тяжелораненых военнослужащих:

в Донецкой областной клинической травматологической больницы - 150 человек;

в Институте неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака - 30 человек;

в Центральной городской клинической больницы №1 (ул.Артема 57) и Донецкой областной больнице Калинина - 200 человек.

Как сообщалось ранее, начиная с конца января боевики "ДНР" неоднократно предпринимали попытки штурма Авдеевской промзоны. Все атаки были успешно отбиты силами АТО.

Источник ostro.org