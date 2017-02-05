Вблизи Мариуполя дезертировали 8 террористов

05.02.2017 14:40

На мариупольском направлении с передовых позиций дезертировали 8 боевиков т.н "ДНР". Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

"С восстановлением активных боевых действий в стане русских оккупационных войск наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава и увеличение случаев самовольного оставления подразделений военнослужащими 1 АК (Донецк) ВС РФ, в т.ч. с оружием. 3 февраля с.г. 8 военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) самовольно оставили передовые позиции с оружием",- указано в сообщении.

Теперь их разыскивают бойцы Национальной Гвардии РФ.

Истчник 0629.com.ua