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Архив - Донецкая область

Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом

06.02.2017 18:45
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Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом

Полиция применила дубинки и слезоточивый газ против участников блокады торговли с оккупированной территорией Донбасса

Об этом в Facebook сообщает активист Игорь Громов, передает Politeka

По его словам, это произошло на трассе между Бахмутом и Константиновкой. «Ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушкам, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут», — пишет он.

Громов также добавил, что правоохранители «угрожали добровольцам оружием и ставили на колени».
Кроме того у себя на странице он разместил видео, на кадрах которого видно, как правоохранитель (предположительно, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, — см.стопкадр) перегораживает путь машине нардепа, бывшего командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко.

Одновременно в пресс-службе управления Нацполиции в Донецкой области сообщают о том, что вблизи города Часов Яр недалеко от Бахмута неизвестные в балаклавах пытались перекрыть дорогу и препятствовали работе полиции. По данным правоохранителей, мужчины заблокировали проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС, в основном – женщинами, а также транспорта военного назначения и аварийных служб, которые двигались в направлении Константиновки.

Сообщается, что на место происшествия выезжали сотрудники Бахмутского отдела полиции. Также там присутствовал один из народных депутатов – между сторонами произошла словесная перепалка.



Теги: Донбасс, блокада, Бахмут
 
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