Бойцы ВСУ показали доказательства того, что боевики применяют под Авдеевкой запрещенное "минском" оружие. ВИДЕО

Оператору министерства обороны Украины показали доказательства применения со стороны российско-оккупационных войск в Авдеевке вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

По ее словам, из-за сложной ситуации на передовой в Авдеевке, представителей прессы пока туда не пропускают.

"Но нашему оператору удалось сегодня туда попасть. Есть видеодоказательства применения со стороны российско-оккупационных войск вооружения, запрещенного минского договоренностями", - написала она.

На видео заместитель командира бригады Александр Самарский рассказывает, что пророссийские боевики постоянно применяют запрещенные минского договоренностям 120-мм минометы и танки.

"Противник применяет миномет 120-ый. Сегодня применялся также из района аэропорта танк - это 125 калибр, который также запрещен Минскими договоренностями", - сказал он.

Оператор также снял позиции под названием "Царськая охота", где ранее был самый большой ресторан в Авдеевке.

Ранее группа "ИС" сообщала, что за день в штабе АТО зафиксировали 40 обстрелов, один наш военнослужащий ранен.