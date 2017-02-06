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Бойцы ВСУ показали доказательства того, что боевики применяют под Авдеевкой запрещенное "минском" оружие. ВИДЕО
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Оксана Гаврилюк.
По ее словам, из-за сложной ситуации на передовой в Авдеевке, представителей прессы пока туда не пропускают.
"Но нашему оператору удалось сегодня туда попасть. Есть видеодоказательства применения со стороны российско-оккупационных войск вооружения, запрещенного минского договоренностями", - написала она.
На видео заместитель командира бригады Александр Самарский рассказывает, что пророссийские боевики постоянно применяют запрещенные минского договоренностям 120-мм минометы и танки.
"Противник применяет миномет 120-ый. Сегодня применялся также из района аэропорта танк - это 125 калибр, который также запрещен Минскими договоренностями", - сказал он.
Оператор также снял позиции под названием "Царськая охота", где ранее был самый большой ресторан в Авдеевке.
Ранее группа "ИС" сообщала, что за день в штабе АТО зафиксировали 40 обстрелов, один наш военнослужащий ранен.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ВСУ
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