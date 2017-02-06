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Архив - Донецкая область

Бойовиків "ДНР" "косить" епідемія. Лікарні не справляються

06.02.2017 13:02
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Бойовиків "ДНР" "косить" епідемія. Лікарні не справляються

У зв’язку з великими втратами під час бойових дій на Донбасі керівникам незаконного формування «ДНР» довелося перевести місцеві лікарні у режим посиленої роботи, але не зважаючи на це, місць для поранених бойовиків все одно не вистачає. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що для лікування поранених та скалічених терористів окупанти обмежили надання медичної допомоги мирному населенню окупованої частини Донецької області. Крім того, за даними ГУР, через відсутність належного санітарного стану та лікарських засобів у лікарнях «ДНР» спостерігається загострення санітарно-епідеміологічної ситуації.

«Спостерігається значне підвищення кількості захворюваності серед особового складу проросійських бойовиків ОРДО. Лікарі діагностують майже у кожному випадку кишковий грип», - зазначається у інформаційному листі. В той самий час в українській розвідці додали, що через різке зниження морально-психологічного стану серед особового складу, кількість смертей через нещасні випадки та суїциди збільшилася. Через пияцтво збільшилася кількість сутичок в лавах окупантів. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Донбасс, эпидемия, ДНР
 
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