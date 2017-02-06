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ИС: "мгб днр" преследует переселенцев, вернувшихся на оккупированную территорию
06.02.2017 18:10
По данным группы "ИС", подразделения «МГБ ДНР» получили указание выявлять «агентуру и пособников украинских спецслужб» из числа переселенцев, вернувшихся на временно оккупированную территорию Донбасса.
В частности, в органах социальной защиты «ДНР» сотрудниками «МГБ» активно изымаются данные по переселенцам для проведения дальнейшей проверки. В н.п.Зугрэс, Иловайск, Зуевка получены данные о 400 чел. Особое внимание обращается на населенный пункт, откуда прибыл переселенец: в случае, если это не территория Донецкой или Луганской обл., переселенец попадает в «особую зону риска». К проверке переселенцев планируется привлечь сотрудников «полиции ДНР».
Источник: sprotyv.info
Теги: Украина, Донбасс, преследование, ДНР, переселенцы
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