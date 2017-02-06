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Обострение в Авдеевке пошло на спад
06.02.2017 12:08
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112, передает НВ.
"Пик обострения боевой ситуации возле Авдеевки немного пошел на спад. Надеюсь, сегодня уже заработают школы. Условия для открытия есть. Электроэнергия восстановлена, еще дорабатывают. Тепло есть, до конца сегодняшнего дня вода будет в полном объеме", - отметил Жебривский.
По его словам, сформировано 10 строительных бригад, они приступают к восстановительным работам в домах.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, обострение
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