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Архив - Донецкая область

Оккупанты не выпускают медиков из Донецка: стала известна причина

06.02.2017 22:27
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Оккупанты не выпускают медиков из Донецка: стала известна причина

Руководителям и персоналу медицинских учреждений Донецка запрещено выезжать за пределы города вплоть до особого указания главарей оккупантов. Параллельно "МГБ ДНР" проводит работу с родственниками раненых и погибших наемников.

Как сообщает на своей странице в Фейсбук нардеп, координатор "ИС" Дмитрий Тымчук, террористы не выпускают донецких медиков за пределы города.

Таким образом, оккупанты пытаются сохранить в тайне данные о своих потерях на линии фронта. Выехать из захваченного Донецка медики смогут исключительно после особого указания главарей "республики", однако даже приблизительная дата его публикации не указана.

"Одновременно "МГБ ДНР" пытается бороться с распространением информации о количестве раненых и уничтоженных боевиков, которую распространяют среди знакомых и родственников медицинские работники: проведен ряд "профилактических бесед", вынесены предупреждения", - говорится в сообщении Тымчука.

Тем временем на территории прифронтовых Киевского и Куйбышевского районов Донецка местная "полиция" внезапно увеличила число патрулей. Сепаратисты проверяют документы у всех передвигающихся по городу горожан. Кроме этого, "патрули" получили право открыть огонь на поражение в случае нарушения "комендантского часа".

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донецк, Донбасс, медики, оккупанты
 
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