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Оккупанты не выпускают медиков из Донецка: стала известна причина
Руководителям и персоналу медицинских учреждений Донецка запрещено выезжать за пределы города вплоть до особого указания главарей оккупантов. Параллельно "МГБ ДНР" проводит работу с родственниками раненых и погибших наемников.
Как сообщает на своей странице в Фейсбук нардеп, координатор "ИС" Дмитрий Тымчук, террористы не выпускают донецких медиков за пределы города.
Таким образом, оккупанты пытаются сохранить в тайне данные о своих потерях на линии фронта. Выехать из захваченного Донецка медики смогут исключительно после особого указания главарей "республики", однако даже приблизительная дата его публикации не указана.
"Одновременно "МГБ ДНР" пытается бороться с распространением информации о количестве раненых и уничтоженных боевиков, которую распространяют среди знакомых и родственников медицинские работники: проведен ряд "профилактических бесед", вынесены предупреждения", - говорится в сообщении Тымчука.
Тем временем на территории прифронтовых Киевского и Куйбышевского районов Донецка местная "полиция" внезапно увеличила число патрулей. Сепаратисты проверяют документы у всех передвигающихся по городу горожан. Кроме этого, "патрули" получили право открыть огонь на поражение в случае нарушения "комендантского часа".
Источник: from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, медики, оккупанты
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