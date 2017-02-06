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Тимчук: Активність вантажівок з надписом "Вантаж 200" на окупованих територіях збільшилася
На окупованому Донбасі все частіше помічають вантажні автомобілі з надписом «Вантаж 200», які рухаються з так званої «ДНР» на територію Російської Федерації. Про це у понеділок, 6-го лютого, на своїй сторінці у Фейсбуці розповів народний депутат, лідер групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, інформує replyua.net.
За його словами, мова йде про сім вантажівок, які рухалися з Макіївки в бік Харцизька. Помічені вони були біля «кільця 4/13», у одному з районів Макіївки. «Найголовніше, що виділяло ці автомобілі з-поміж інших – це надписи «Вантаж 200», - зазначив нардеп. Крім того, за словами Тимчука, в тому ж самому районі з таким самим надписом було зафіксовано ще десять таких вантажних автомобілів, які були припарковані на автостоянці.
Як повідомлялося раніше, у одному із звітів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зазначалося, що на контрольно-пропускному пункті між окупованим Донбасом та Російської Федерацією було помічено вантажівки з надписом «Вантаж 200», які рухалися на території Росії. Також зазначалося, що на швидкості з увімкненою сиреною з РФ до Донецька рухалася «швидка», однак вже через деякий час та ж сама машина перетнула кордон в напрямку Росії без «мигалок».
Источник: replyua.net
Теги: Россия, Донбасс, погибший, ДНР, АТО
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