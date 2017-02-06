Тимчук: У Москві активно шукають "добровольців" у "ДНР"

06.02.2017 13:52

На даний момент у Кремлі з’явилася нова задача – знайти додаткові людські сили для ведення бойових дій на сході України, оскільки кількість бойовиків на Донбасі з кожним днем меншає. Про це у себе на Фейсбуці розповів координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат України Дмитро Тимчук, передає replyua.net.



Крім того, за його словами, на сьогоднішній день лідери самопроголошеної «Донецької народної республіки» розгорнули цілу кампанію по вербуванню місцевого населення на «військову службу» в ряди російсько-сепаратистських військ. «Командири бойових загонів 1 АК Збройних сил РФ вимагають від «керівництва» Захарченка впровадити дієві заходи, спрямовані на пошук кандидатів на «військову службу». Значне зменшення кількості бойовиків у бригадах спричинене тим, що кількість найманців з Росії значно зменшилася, не зважаючи на заяви «вищого керівництва», - розповів Тимчук.



В той самий час він зауважив, що пошуком живої сили для ОРДО займаються також і в Кремлі. «Федеральна служба безпеки Росії звертається до керівників так званих «козачих формувань», просячи їх виділити «добровольців», які поїдуть воювати на схід України та доукомплектують лави терористів», - наголосив нардеп.

Источник: replyua.net