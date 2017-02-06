Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Авдеевке восстановлено водоснабжение

06.02.2017 19:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Авдеевке восстановлено водоснабжение

Вместе с тем, без централизованного электроснабжения остаются пять населенных пунктов Ясиноватского района

Госслужба Украины по ччрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 17.30 6 февраля в Авдеевке Донецкой области восстановлено водоснабжение для жителей города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Согласно сообщению, к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Остается отсутствующим электроснабжение в пяти населенных пунктах Ясиноватского района (с. Тоненькое, с. Северное, с. Веселое, с. Водяное, с. Каменка), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.

Также сегодня возобновил работу пять общеобразовательных школ и четыре детсада, а коммунальщики приступили к восстановлению поврежденных зданий.

Спасатели добавили, что на сегодняшний день из Авдеевка эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).

Напомним, в районе Авдеевка с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке Объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

 

Источник:  segodnya.ua



Теги: Донбасс, Авдеевка, водоснабжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх