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В Авдеевке восстановлено водоснабжение
Вместе с тем, без централизованного электроснабжения остаются пять населенных пунктов Ясиноватского района
Госслужба Украины по ччрезвычайным ситуациям сообщает, что по состоянию на 17.30 6 февраля в Авдеевке Донецкой области восстановлено водоснабжение для жителей города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Согласно сообщению, к централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки. Остается отсутствующим электроснабжение в пяти населенных пунктах Ясиноватского района (с. Тоненькое, с. Северное, с. Веселое, с. Водяное, с. Каменка), расположенных вблизи Авдеевки. К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков.
Также сегодня возобновил работу пять общеобразовательных школ и четыре детсада, а коммунальщики приступили к восстановлению поврежденных зданий.
Спасатели добавили, что на сегодняшний день из Авдеевка эвакуированы 298 человек (из них 139 детей).
Напомним, в районе Авдеевка с 29 января не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке Объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, водоснабжение
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