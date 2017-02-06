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Архив - Донецкая область

В Авдеевке возобновили работу все школы

06.02.2017 11:50
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В Авдеевке возобновили работу все школы

Все школы в городе Авдеевка снова заработали и более 500 детей пришли на уроки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает телеканал 112 Украина.
"Все школы в Авдеевке заработали в том режиме, в котором они работали до этого. Более 500 детей уже учатся на уроках. И только в старой Авдеевке в школу отправились 34-37 детей", - отметил глава администрации.



Теги: Донбасс, Авдеевка, работа, школа
 
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