В Авдеевке возобновили работу все школы

06.02.2017 11:50

Все школы в городе Авдеевка снова заработали и более 500 детей пришли на уроки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает телеканал 112 Украина.

"Все школы в Авдеевке заработали в том режиме, в котором они работали до этого. Более 500 детей уже учатся на уроках. И только в старой Авдеевке в школу отправились 34-37 детей", - отметил глава администрации.



