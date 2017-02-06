В краматорском кафе обнаружена "прослушка" боевиков "ДНР"

06.02.2017 16:55

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли комплекс специальных технических средств негласного получения информации, установленный в одном из общественных заведений г. Краматорска Донецкой области, сообщает телеканал 112 Украина.

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в помещении скрытые видеокамеры и микрофоны, которые были подключены к встроенному в одну из стен здания видеорегистратору. Управление и снятие информации с него осуществлялось через сеть Интернет.

По информации спецслужбы, специальная техника в учреждении, которое посещают военнослужащие сил антитеррористической операции, установлена сообщниками террористической организации "ДНР" для передачи данных боевикам.