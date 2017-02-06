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Архив - Донецкая область

В краматорском кафе обнаружена "прослушка" боевиков "ДНР"

06.02.2017 16:55
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В краматорском кафе обнаружена "прослушка" боевиков "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли комплекс специальных технических средств негласного получения информации, установленный в одном из общественных заведений г. Краматорска Донецкой области, сообщает телеканал 112 Украина.
Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в помещении скрытые видеокамеры и микрофоны, которые были подключены к встроенному в одну из стен здания видеорегистратору. Управление и снятие информации с него осуществлялось через сеть Интернет.
По информации спецслужбы, специальная техника в учреждении, которое посещают военнослужащие сил антитеррористической операции, установлена сообщниками террористической организации "ДНР" для передачи данных боевикам.



Теги: Донбасс, Краматорск, кафе, СБУ, прослушивание, ДНР
 
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