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Архив - Донецкая область

29 обстрелов и двое раненых военных ВСУ - сводка за сегодняшние сутки из зоны АТО

07.02.2017 19:04
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29 обстрелов и двое раненых военных ВСУ - сводка за сегодняшние сутки из зоны АТО

Двое украинских военных получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции с начала суток, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В целом зафиксировано 29 обстрелов. Двое наших военных ранены", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

На Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по украинским позициям огонь вел танк.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов обстрелы велись по Талаковке и Гнутово. Из минометов боевики обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Лебединское и Березовое. По Павлополю огонь вел БТР противника.

На Луганском направлении НВФ из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку.


Фото: https://m.online.ua

Теги: Донбасс, война, ранение, боевики, обстрелы
 
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