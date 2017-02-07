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29 обстрелов и двое раненых военных ВСУ - сводка за сегодняшние сутки из зоны АТО
Двое украинских военных получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции с начала суток, сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В целом зафиксировано 29 обстрелов. Двое наших военных ранены", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.
На Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по украинским позициям огонь вел танк.
На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов обстрелы велись по Талаковке и Гнутово. Из минометов боевики обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Лебединское и Березовое. По Павлополю огонь вел БТР противника.
На Луганском направлении НВФ из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку.
Фото: https://m.online.ua
Теги: Донбасс, война, ранение, боевики, обстрелы
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