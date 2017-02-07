Главная / Новости / Донецкая область / Американский беспилотник 11 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе и вернулся на базу в Италии
Последние новости раздела
- Государство обеспечит финансирование образования для детей, проживающих на линии разграничения в зоне АТО21:29
- Американский беспилотник 11 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе и вернулся на базу в Италии21:21
- Торговая блокада Донбасса: Семенченко заявил, что блокпост в Бахмуте продолжает работу21:12
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе21:09
- Еврокомиссия требует от Киева возобновить выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса20:58
- В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов20:46
- Сурков придумал новое "оружие" для уничтожения Украины20:37
- НБУ присвоил расчетный код МФО "Центробанку ДНР" - журналист20:22
- С начала суток украинская группа в СЦКК зафиксировала 41 обстрел боевиков20:10
- Не раньше, чем через три-четыре года после войны - Марчук о выборах на Донбассе19:50
Американский беспилотник 11 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе и вернулся на базу в Италии
07.02.2017 21:21
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США 7 февраля совершил 11-часовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе и возвратился на базу в Италии. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. Новость передает "Остров".
Согласно сообщению, тяжелый американский беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 вылетел утром 7 февраля с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.
Практически весь день беспилотник курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", но не пересекал ее. Полет проходил на высоте 15-16 тыс. метров. В некоторое моменты, находясь над территорией Луганской области, он приближался к российской границе (в Белгородской и Воронежской областях) на расстояние приблизительно в 70 км, - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что это уже второй полет американского БЛА в Донбассе за три дня.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог вести разведку за всей территорией "ДНР" и "ЛНР", а также пограничными областями России. Кроме того, он мог наблюдать и действия, предпринимаемые вооруженными силами Украины, - отмечается в сообщении.
Согласно открытым источникам, аппарат может вести патрулирование в течение 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тыс. метров, - говорится в сообщении.
Фото: pikabu.ru/
Теги: США, Донбасс, поле, беспилотник, линия разграничения
Читайте также:
- США передадут Украине очередную партию беспилотников, тепловизоров и радаров
- Договорились: США начнёт поставки броневиков и беспилотников в Украину
- Бойцы ВСУ получили партию современных американских бесплотников
- США вооружит Украину. Но не до зубов (ВИДЕО)
- Беспилотник США ведет разведку на линии разграничения на Донбассе
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- На Луганщине задержали фуру с контрабандными грецкими орехами21:54
- Государство обеспечит финансирование образования для детей, проживающих на линии разграничения в зоне АТО21:29
- Американский беспилотник 11 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе и вернулся на базу в Италии21:21
- Торговая блокада Донбасса: Семенченко заявил, что блокпост в Бахмуте продолжает работу21:12
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе21:09
- Еврокомиссия требует от Киева возобновить выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса20:58
- В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов20:46
- Сурков придумал новое "оружие" для уничтожения Украины20:37
- НБУ присвоил расчетный код МФО "Центробанку ДНР" - журналист20:22
- С начала суток украинская группа в СЦКК зафиксировала 41 обстрел боевиков20:10
- На Луганщине задержали фуру с контрабандными грецкими орехами21:54
- Возвращение медосмотра и повышение штрафов - Рада готовит "сюрприз" водителям21:43
- Государство обеспечит финансирование образования для детей, проживающих на линии разграничения в зоне АТО21:29
- Американский беспилотник 11 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе и вернулся на базу в Италии21:21
- Торговая блокада Донбасса: Семенченко заявил, что блокпост в Бахмуте продолжает работу21:12
- Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе21:09
- Еврокомиссия требует от Киева возобновить выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса20:58
- В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов20:46
- Сурков придумал новое "оружие" для уничтожения Украины20:37
- НБУ присвоил расчетный код МФО "Центробанку ДНР" - журналист20:22
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом