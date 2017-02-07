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Американский беспилотник 11 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе и вернулся на базу в Италии

07.02.2017 21:21
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Американский беспилотник 11 часов летал вдоль линии разграничения на Донбассе и вернулся на базу в Италии
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США 7 февраля совершил 11-часовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе и возвратился на базу в Италии. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информацию западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. Новость передает "Остров".
Согласно сообщению, тяжелый американский беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 вылетел утром 7 февраля с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Он вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.
Практически весь день беспилотник курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", но не пересекал ее. Полет проходил на высоте 15-16 тыс. метров. В некоторое моменты, находясь над территорией Луганской области, он приближался к российской границе (в Белгородской и Воронежской областях) на расстояние приблизительно в 70 км, - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что это уже второй полет американского БЛА в Донбассе за три дня.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог вести разведку за всей территорией "ДНР" и "ЛНР", а также пограничными областями России. Кроме того, он мог наблюдать и действия, предпринимаемые вооруженными силами Украины, - отмечается в сообщении.
Согласно открытым источникам, аппарат может вести патрулирование в течение 30 часов, совершая полет на высоте 15-18 тыс. метров, - говорится в сообщении.

Фото: pikabu.ru/

Теги: США, Донбасс, поле, беспилотник, линия разграничения
 
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