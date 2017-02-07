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Беспилотник США ведет разведку на линии разграничения на Донбассе
Стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 сегодня, 7 февраля, совершает очередной разведывательный полет вдоль линии разграничения в зоне АТО, сообщает zn.ua.
Отмечается, что БПЛА около двух часов летает с севера на юг вдоль линии разграничения в зоне АТО, но не пересекает ее. Разведчик летит на высоте 16 тысяч метров и это второй с 5 февраля полет данного аппарата в Донбассе.
Во время полета над Донбассом американский БПЛА, который способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 километров, несколько раз подлетал на расстояние не менее 100 км к граничащим с Луганской областью районам Воронежской и Ростовской областей России.
С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км, беспилотник RQ-4А Global Hawk может наблюдать за всей оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей, а также пограничными областями России.
Стратегический американский БПЛА утром 16 декабря вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии, продолжив полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями до Донецкой области.
Ранее подлеты к линии разграничения в зоне АТО этого беспилотника были зафиксированы 15 октября, 14 ноября и 2 декабря. Ранее RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 использовался для обнаружения и уничтожения целей боевиков "Исламского государства" в Ливии с помощью его вооружения.
Фото: newsler.info/
Теги: США, Донбасс, разведка, беспилотник, линия разграничения
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