Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Блокада Донбасса будет расширяться - нардеп

07.02.2017 14:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блокада Донбасса будет расширяться - нардеп
Блокирование торговли с оккупированными территориями продолжается и будет расширяться. Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк сегодня журналистам в кулуарах Верховной Рады,  передает  "ОстроВ".
"Блокирование продолжается и будет увеличиваться. Сейчас выбирается следующая позиция для блокирования. Я думаю, что в ближайшие дни будет заблокирована еще одна ветка железной дороге на Донетчине или Луганщине", - сообщил он.

Фото: https://m.online.ua/

Теги: Донбасс, блокада, расширение, народный депутат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх