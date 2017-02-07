Блокада Донбасса будет расширяться - нардеп

07.02.2017 14:54

Блокирование торговли с оккупированными территориями продолжается и будет расширяться. Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк сегодня журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает "ОстроВ".

"Блокирование продолжается и будет увеличиваться. Сейчас выбирается следующая позиция для блокирования. Я думаю, что в ближайшие дни будет заблокирована еще одна ветка железной дороге на Донетчине или Луганщине", - сообщил он.