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Блокада Донбасса будет расширяться - нардеп
07.02.2017 14:54
Блокирование торговли с оккупированными территориями продолжается и будет расширяться. Об этом заявил народный депутат Владимир Парасюк сегодня журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает "ОстроВ".
"Блокирование продолжается и будет увеличиваться. Сейчас выбирается следующая позиция для блокирования. Я думаю, что в ближайшие дни будет заблокирована еще одна ветка железной дороге на Донетчине или Луганщине", - сообщил он.
Фото: https://m.online.ua/
Теги: Донбасс, блокада, расширение, народный депутат
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