Блокада Донбасса: если бы ветераны АТО в 2014 не стали защищать государство, то не было бы Украины - Бутусов

07.02.2017 08:41

Нельзя силой разгонять участников блокады на Донбассе. Если бы ветераны АТО не поехали в 2014-м году спасать государство, Украина могла бы стать "временно оккупированной территорией". Поэтому, надо словом, а не кулаком решать политические проблемы. Надо выезжать общаться с людьми, надо убеждать и объяснять. Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов в facebook.

"Попытка силовым путем разогнать блокаду железной дороги в Луганск станет очень опасным решением, которое приведет к эскалации конфликта, и тяжелым последствиям.

Если у правительства есть обоснование, почему торговать с противником на войне выгодно, и что делается, чтобы эту торговлю прекратить через конкретное время, то это надо разъяснять гражданам. Словом, а не кулаком.

Потому что идет война, и если заявления Кабмина, что без донбасского угля наша экономика замерзнет, это правда, то правительство обязано объяснить, что делается, чтобы избавиться от этой зависимости?

А вдруг не наши начнут блокировать, а сама РФ в один день обрубит? Так какой запасной план?

Верховная Рада, на мой взгляд, должна завтра создать следственную комиссию по расследованию обстоятельств блокады, и вся страна должна в кратчайшие дни узнать, желательно в прямом эфире, аргументы "за" и "против".

А попытки решить политические проблемы только полицейскими методами приведут к плачевным последствиям. И для власти и для тех полицейских начальников, которые дают приказы.

Да, надо выезжать общаться с людьми, да, надо убеждать и объяснять. Это демократия, учитесь. Ничего кулуарного и подковерного в таком вопросе быть не должно", - написал Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Позже на странице журналиста появился очередной пост касательно торговой блокады на Донбассе:

"Если бы донецкая милиция разогнала тех, кто блокировал дороги на Донбассе в марте 2014-го, то не пришлось бы спасать страну тем, кто блокирует дороги на Донбассе в феврале 2017-го.

Люди, которые при отсутствии власти взяли на себя ответственность за страну в 2014-м, конечно, иногда совершают ошибки, они, конечно, не всегда умны и последовательны, это живые люди со всеми слабостями. Но если бы эти не всем симпатичные люди, не поехали тогда, в 2014-м, спасать государство, которого не было, то никто бы сейчас на Печерске не договаривался бы ни о какой торговле вообще.

Так что, все кто там думает разгонять, не забывайте, что у всего есть причина и следствие, и вспомните то время, когда блокада на Донбассе шла под российскими флагами, и разгонять эту российскую блокаду под флагом Украины пришлось всяким "самозванцам", которые завоевали всем нам право не стать "временно оккупированной территорией".