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Архив - Донецкая область

Боевик Гиркин считает, что "армия ЛДНР" "нервно ожидает наступления укров"

07.02.2017 17:13
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Боевик Гиркин считает, что "армия ЛДНР" "нервно ожидает наступления укров"

Экс-командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что несмотря на то, что сейчас на фронте наступило относительное затишье, боевики «ЛДНР» нервно застыли в ожидании наступления ВСУ, сообщает "ДонПресс".

На своей странице в соцсети Гиркин пишет: «В Донецке относительно тихо. Однако напряженное ожидание чувствуется во всем. Накануне в Артемовске и Константиновке „в пожарном порядке“ разгрузились несколько эшелонов ВСУ с войсками, боевой техникой, боеприпасами. Всю ночь со стороны Днепропетровска в Донбасс шла огромная колонна боевой техники. Все ждут наступления укров».


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, ожирение, боевики, наступление
 
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