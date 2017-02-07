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Боевики говорят об эвакуации органов "местного самоуправления" оккупированных Горловки, Енакиево, Дебальцево

07.02.2017 11:48
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Боевики говорят об эвакуации органов "местного самоуправления" оккупированных Горловки, Енакиево, Дебальцево

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что в "ДНР" и "ЛНР" все органы "местного самоуправления", "гражданской обороны" и предприятия, имеющие спецтехнику переведены на режим работы "повышенная готовность" (круглосуточные дежурства и полное взаимодействие с "МЧС" для устранения последствий возникающих чрезвычайных происшествий).

Кроме того, в органы "местного самоуправления" оккупированных Горловки, Енакиево, Дебальцево из Донецка поступило указание по подготовке к возможной эвакуации.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Тымчук
 
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