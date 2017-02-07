Боевики говорят об эвакуации органов "местного самоуправления" оккупированных Горловки, Енакиево, Дебальцево

07.02.2017 11:48

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что в "ДНР" и "ЛНР" все органы "местного самоуправления", "гражданской обороны" и предприятия, имеющие спецтехнику переведены на режим работы "повышенная готовность" (круглосуточные дежурства и полное взаимодействие с "МЧС" для устранения последствий возникающих чрезвычайных происшествий).

Кроме того, в органы "местного самоуправления" оккупированных Горловки, Енакиево, Дебальцево из Донецка поступило указание по подготовке к возможной эвакуации.