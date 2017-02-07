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Архив - Донецкая область

Боевики не спешат эвакуировать тела своих убитых под Авдеевкой

07.02.2017 06:51
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Боевики не спешат эвакуировать тела своих убитых под Авдеевкой

Боевики понесли многочисленные потери под Авдеевкой, однако тела убитых до сих пор не эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Отчаянные попытки российско-оккупационных войск захватить наши позиции в районе населенного пункта Авдеевка привели к многочисленным потерям среди боевиков. При этом, тела убитых террористов до сих пор остаются не эвакуированными из-за одностороннего нежелания оккупантов договариваться о прекращении огня", – говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба АТО отмечают, что в течение нескольких последних дней украинская сторона неоднократно предлагала представителям ОРДЛО обеспечить соблюдение "режима тишины” в районе Авдеевской промзоны, чтобы осуществить поиск и эвакуацию погибших боевиков, однако никакого ответа на обращение украинской стороны так и не поступило.

 "Указанное еще раз свидетельствует, что для командования российско-террористических войск поддержания эскалации боевых действий важнее, чем элементарное уважение к собственным людям, которые стали очередными жертвами кремлевской авантюры в Украине", – говорится в сообщении.


Фото: zn.ua/

Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация, боевики, потери
 
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