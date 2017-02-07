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Архив - Донецкая область

Боевики вели огонь на всех направлениях, ранен украинский военный

07.02.2017 07:27
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Боевики вели огонь на всех направлениях, ранен украинский военный

Активность пророссийских боевиков за минувшие сутки имела тенденцию к снижению. Однако обстрелы практически по всей линии разведения сторон на Донбассе продолжались. Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО.

По информации военных, за сутки 6 февраля зафиксировано 78 обстрелов со стороны оккупантов. Один украинский военный ранен.

Позиции в Авдеевке противник обстреливал из 152-мм артиллерии, танков, минометов 120 и 82 калибров. На донецком направлении под обстрелы попали населенные пункты Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На мариупольском направлении боевики применяли гранатометы и минометы разных калибров, танки и БМП. "Российские оккупанты обстреляли Богдановку, Новогригоровку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Марьинку. По Широкиному вел огонь и танк, по Марьинке – БМП, а по Новотроицком - крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении штаба.

Неспокойно было и на луганском направлении. Боевики многократно обстреливали Крымское, Желтое и Новозвановку.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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