Что украинцам необходимо знать о военном положении

07.02.2017 17:40

С начала аннексии Крыма и конфликта на Донбассе в экспертной и политической среде неоднократно поднималась дискуссия о целесообразности введения в Украине военного положения. Новый виток дискуссии начался вчера с заявления заместителя главы фракции БПП Ирины Луценко о возможном введении военного положения в случае эскалации конфликта на востоке Украины. Что бы значило для украинцев введение военного положения в стране пишет сайт bykvu.com.

Согласно Закону Украины "О правовом режиме военного положения", военное положение (ВП) – это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии, угрозы нападения, нарушения территориальной целостности страны. Сам режим военного положения в стране предусматривает предоставление органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности. Вместе с тем вводится временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод украинцев с указанием срока действия этих ограничений.

В статье 1 закона четко указано, что военное положение может вводиться по всей Украине или на части ее территории. На это важно обратить внимание, поскольку некоторые ошибочно утверждают, что военное положение может вводиться исключительно на всей территории Украины.

Предложение о введении военного положения подает Совет национальной безопасности и обороны Президенту. Рассмотрев предложение СНБО, Президент должен издать указ о введении военного положения. Этот указ должна утвердить Верховна Рада большинством голосов (обычным большинством — 226 голосами) на протяжении двух дней. После этого введение военного положения немедленно объявляется через СМИ.

Кроме того, сразу же после введения ВП Администрация Президента должна сообщить об этом Генсеку ООН с целью информирования всех стран-членов ООН. В частности, уточняется, какие именно права граждан будут ограничены государствам, согласно условиям ВП, и на какой срок.

Ключевые полномочия во время военного положения, согласно закону, передаются Президенту Украины и Секретарю СНБО.

В законе не указана продолжительность военного положения. Но в указе о его введении должно быть прописано, на какое время это положение вводится. Также там должен быть указан срок, в течение которого будут ограничены права и свободы украинцев, исходя из режима ВП.

На территории, на которой введено военное положение, военное командование вместе с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления могут:

вводить комендантский час (то есть запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений);

вводить особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения;

проверять документы, при особой необходимости — личные вещи, автомобиль и жилище;

запретить продажу алкоголя и торговлю оружием, сильнодействующими химическими и отравляющими веществами;

запретить смену места жительства для призывников и военнообязанных;

устанавливать специальные режимы светомаскировки;

вводить трудовую повинность и привлекать граждан к общественно полезным работам оборонного характера (за трудовую повинность гражданин получает минимальную зарплату, на время повинности сохраняется рабочее место);

изымать для временного использования необходимое для нужд обороны имущество (владелец имеет право потребовать от старшего по званию как минимум расписку о таком изъятии, а командир роты или батальона должен выдать взамен соответствующие документы об изъятии; после отмены военного положения имущество подлежит возврату или возмещается его стоимость - в установленном законом порядке);

изымать оружие, боеприпасы и холодное оружие, у предприятий, учреждений, организаций — также учебную и боевую технику, взрывчатку, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и отравляющие вещества;

изымать теле-, радио-, видео- и компьютерную технику, а также любые другие технические средства связи, если власти вдруг посчитают, что их использование нарушает требования военного положения;

использовать для нужд армии помещения и оборудования заводов, фабрик, предприятий, офисы, мебель и оргтехнику;

вводить "военно-квартирную повинность" (то есть обычные граждане обязаны по требованию властей поселять в своем жилье военнослужащих);

провести эвакуацию населения и предприятий, учреждений, организаций и материальных ценностей, имеющих важное государственное, хозяйственное и культурное значение, из опасных районов;

устанавливать охрану важных объектов национальной экономики;

осуществлять контроль за работой СМИ, театральных, концертно-зрелищных и других культурных учреждений, а также использовать местные СМИ для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и населения;

осуществлять контроль за работой предприятий связи;

запретить передачу информации через компьютерные сети (через Интернет);

вводить нормированное обеспечение населения продуктами и лекарствами (например, путем введения карточек на продукты питания и товары первой необходимости);

ставить вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных организаций (если они угрожают суверенитету, национальной безопасности, государственной независимости и территориальной целостности Украины, жизни граждан).

Не все из перечисленного будет обязательно действовать c введением военного положения. Какие из пунктов вводить, будут решать в зависимости от ситуации, и они будут прописаны в указе Президента. При этом режим ВП не означает полную мобилизацию, если в этом нет необходимости.

Что точно запрещено в период военного положения, согласно закону, это: