Для возвращения Крыма и Донбасса Украине необходимо принять компромиссные решения - Марчук

07.02.2017 09:06

Представитель Украины в минской переговорной группе Евгений Марчук заявил, что "Украина неизбежно приближается к болезненному этапу" в разрешении конфликта на Донбассе.

В интервью "Лига.net" Марчук сослался на мировой опыт подобных конфликтов, который говорит, что "в итоге все приходят к болезненному компромиссу и диапазону уступок".

В то же время он говорит, что речь не о тех уступках, который предлагал украинский олигарх Виктор Пинчук, призывавший Киев примириться с Россией и "пожертвовать Крымом".

Марчук признал, что Украина очень нескоро сможет вернуть Крым и Донбасс.

Он отверг возможность сценария, реализованного Хорватией в отношении Сербской Краины. "Хорваты, чтобы освободить захваченные Сербией территории, много лет всей страной жили в условиях военного лагеря. Израиль живет в таких условиях и сейчас. Украинцы же хотят быстрой и полной победы с тем условием, чтобы это не сказалось на их привычном образе жизни. Так не бывает", – сказал Марчук. По его словам, компромисс неизбежен.

"Мы уже вплотную подошли к тому, что пора ставить вопрос и озвучить стране то, до какого уровня компромисса может пойти Украина", – сказал он.

Однако, по его словам, "политик, который это озвучит, действительно станет камикадзе и потеряет рейтинг".

По этой причине момент принятия компромиссного решения "оттягивается до последнего", говорит Марчук, отметивший, что сегодняшняя Верховная Рада "не пропустит никаких компромиссов". "Но по-другому скорых результатов мы не дождемся", – сказал политик.

В то же время он заявил, что "речь не идет о компромиссе с боевиками, захарченками и Россией".

"Не могут быть предметом компромисса вопросы государственной границы, суверенитета, независимой внешней и внутренней политики, а также другие базовые параметры государственности", – говорит Марчук, поясняя, что "есть достаточно широкий спектр урегулирования, элементы которого находятся в зоне возможного компромисса". "Прежде всего речь идет о так называемом переходном периоде и принципах формирования местных органов власти на этот отрезок времени", – говорит он.

"В эти администрации могут войти представители местного населения, которые оставались на временно оккупированной территории и вынуждены были где-то работать, но они не участвовали в боевых действиях против ВСУ. Центральная власть, обеспечивая функционирование общенационального законодательства, берет на себя вспомогательную роль и привлекает международные инвестиции на восстановление, а рабочие моменты должны решаться местными жителями", – заявляет Марчук.

"Отвод военной техники с обеих сторон при своеобразном уровне дисциплины вооруженных формирований противника, да и при наших особенностях – тоже вопрос непростой и нашпигованный возможными компромиссами", – резюмирует он.