Должна ли Украина платить соцвыплаты своим гражданам, проживаюшим в "ЛДНР" - ответ министра соцполитики (ВИДЕО)

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Украинская сторона не сможет возобновить социальные выплаты на временно оккупированных территориях Донбасса, пока не будут выполнены первые 7 пунктов Минских соглашений, заявил министр социальной политики Андрей Рева, пишет zn.ua.
В эфире "Радіо Свобода" министр прокомментировал позицию координатора систем ООН в Украине Нила Вокера, который в интервью ZN.UA выразил серьезную обеспокоенность по поводу прекращения соцвыплат и пенсий некоторым жителям ОРДЛО.
"Я очень рад, что господин Вокер, теперь у нас уже, оказывается, выполняет и судебную функцию в Украине. Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел. Его мало волнует вопрос, например, о том, что у нас убивают наших военнослужащих, о том, что идет война, о том, что иностранные военные находятся на нашей территории. Его волнует только одно: чтобы Украина платила пенсии людям, которые находятся на неподконтрольной территтории", – заявил Рева в связи с заявлением представителя ООН.
Министр рассказал, что обсуждал данный вопрос с западными послами, в частности с послом США в Украине Мари Йованович. По его словам, у нее нет готового рецепта решения данной проблемы.
"Возобновление соцвыплат – это восьмой пункт Минских соглашений. Когда Украина требует исполнения Пункта 11, перекрытия границы (в этом пункте определены условия для возвращения Украине контроля над границей – ред.), чтобы перестало поступать оружие и боевики, нам говорят: нет-нет-нет, сначала надо десять выполнить. Так вот, я им отвечаю: восьмой пункт будет выполняться тогда, когда будут исполнены первые семь", – заключил Рева.
Он напомнил, чтобы получать украинские пенсии, необходимо зарегистрироваться на свободной от боевиков территории. По словам министра, за прошлый год СБУ выявила 460 тысячч человек, которые получали выплаты как ВПЛ, но при этом ни разу не пересекали линию разграничения.
После верификации соцвыплат, 160 тысяч переселенцев так и не идентифицировали.
Ранее координатор систем ООН в Украине Нил Вокер заявил, что в Организации объединенных наций серьезно обеспокоены практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям временно оккупированных территорий Украины.
Фото: pca.kiev.ua/
Теги: Донбасс, министр, ООН, ДНР, ЛНР, соцвыплаты
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