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Еврокомиссия требует от Киева возобновить выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса
Представительство ЕС в Украине и посольств стран-членов ЕС требуют от правительства Украины возобновить предоставление социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной властью.
Об этом говорится в Плане мероприятий по отдельным районов Донецкой и Луганской областей представительства Еврокомиссии, сообщает "Укррудпром".
“Мы с нетерпением ждем следующие меры правительства, направленные на возобновление предоставления социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной властью. Они имеют на это право, обеспеченное Конституцией”, — говорится в плане.
Ранее координатор системы ООН в Украине Нил Вокер заявил, что в организации очень встревожены и неоднократно поднимали вопрос о прекращении соцвыплат для жителей контролируемых боевиками территории (ОРДЛО) и переселенцев.
Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев не сможет возобновить социальные выплаты на неподконтрольных ему территориях Донбасса, пока не будут выполнены первые семь пунктов минских соглашений.
Фото: https://www.google.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Евросоюз, ДНР, ЛНР, выплаты, пенсии
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