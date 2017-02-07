Еврокомиссия требует от Киева возобновить выплату пенсий на оккупированных территориях Донбасса

07.02.2017 20:58

Представительство ЕС в Украине и посольств стран-членов ЕС требуют от правительства Украины возобновить предоставление социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной властью.

Об этом говорится в Плане мероприятий по отдельным районов Донецкой и Луганской областей представительства Еврокомиссии, сообщает "Укррудпром".

“Мы с нетерпением ждем следующие меры правительства, направленные на возобновление предоставления социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной властью. Они имеют на это право, обеспеченное Конституцией”, — говорится в плане.

Ранее координатор системы ООН в Украине Нил Вокер заявил, что в организации очень встревожены и неоднократно поднимали вопрос о прекращении соцвыплат для жителей контролируемых боевиками территории (ОРДЛО) и переселенцев.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Киев не сможет возобновить социальные выплаты на неподконтрольных ему территориях Донбасса, пока не будут выполнены первые семь пунктов минских соглашений.