Глава российского МИДа Лавров заявил о том, что Кремль не оставит Украину в покое даже в случае окончания войны на Донбассе

07.02.2017 21:09

Российский руководитель МИДа Сергей Лавров сделал заявление о том, что официальная Москва не отстанет от Украины, даже если ее правительство и армия смогут восстановить полный контроль на захваченных территориях Донбасса.

"Это не поможет Украине порешать все проблемы. Про это уже знают и на Западе", - отметил Лавров, передает "Российский Диалог".

Начальник российских внешнедипломатических дел назвал "утопией" те надежды, которые якобы "питает украинская власть на то, что все ее проблемы решатся после того, как Киев установит свою власть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

По мнению кремлевского министра, это отчетливо понимают и в европейских странах, и в Белом доме. "Причем в Америке еще при Обаме сразу поняли, что Украина не избавиться от своих проблем", - изъяснил такую мысль Лавров.

Защитник российской армии и "прикрыватель" ее преступлений в Украине Лавров заявил, что Минские соглашения - это единственный метод, который можно применить, чтобы урегулировать военный конфликт. "Лучшего плана по выходу из кризиса нет", - резюмировал глава МИД РФ.



