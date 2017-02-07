Государство обеспечит финансирование образования для детей, проживающих на линии разграничения в зоне АТО

Государство обеспечит целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных учреждениях для лиц, постоянно проживающих в населенных пунктах на линии столкновения в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает "Интерфакс".

За закон №5089 о господдержке детей, постоянно проживающих в населенных пунктах линии столкновения в зоне АТО, на заседании во вторник проголосовало 269 народных депутатов. Согласно закону, государство обеспечивает целевую поддержку таким детям для получения профессионально-технического и высшего образования. Поддержка предоставляется в виде частичной или полной оплаты обучения за счет средств государственного или местных бюджетов, льготных долгосрочных кредитов для получения образования, социальных стипендий, бесплатного обеспечения учебниками и доступа к сети Интернет, бесплатного проживания в общежитиях.

Законопроект вносит изменения в законы "Об охране детства", "О высшем образовании" и "О профессионально-техническом образовании".