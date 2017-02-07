- В "ЛДНР" через Изварино прибыло более 80 единиц бронетехники, на жд станциях "Донецк" и "Иловайск" зафиксировано 40 платформ боевой техники11:19
- Снайпер боевиков обстрелял украинских военных СЦКК в зоне АТО11:05
- На блокпосту в Еленовке ДНРовцы не пропускают свинину и "изделия из кожи свиней"10:53
- Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя10:46
- На Авдеевском коксохиме запускают вторую печь10:33
- Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин10:29
- Посол Германии допустил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти в присутствии российской армии10:14
- Утром в пунктах пропуска в Донецкой области скопилось больше 500 автомобилей10:08
- В "ДНР" за фото и видео съемку разрешено стрелять на поражение10:04
- В "ДНР" проходит мобилизация силовиков, все военизированные подразделения переведены "на казарму"09:53
Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя
Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил о появлении новых горячих точек в районе Мариуполя в зоне АТО.
Хуг заявил: «Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали „горячей точкой“, и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие».
Также заявили о попытках сепаратиских СМИ дискредитировать ВСУ с помощью распространения лживой информации о планах по обстрелу Мариуполя заявили и в штабе АТО: «Сегодня российские СМИ развернули очередную информационную кампанию против украинских войск, находящихся в районе проведения АТО. Так, в сети Интернет активно распространяется информация о якобы наличии у украинских военных планов обстрела города Мариуполь».
Фото: dnr24.su/
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, Александр Хуг
- Зачем наблюдатели ОБСЕ пришли в полицию Донетчины
- Дети войны: мариупольские школьники пройдут курсы по обнаружению мин и снарядов
- Выход формирований ДНР из Широкино может быть лишь военным манёвром
- В районе Коминтерново миссия ОБСЕ обнаружила мины
- В начале января прифронтовой Мариуполь посетит пророссийский глава ОБСЕ
- Генсек ОБСЕ посетил наблюдательный пункт в Широкино
- В "ЛДНР" через Изварино прибыло более 80 единиц бронетехники, на жд станциях "Донецк" и "Иловайск" зафиксировано 40 платформ боевой техники11:19
- Снайпер боевиков обстрелял украинских военных СЦКК в зоне АТО11:05
- На блокпосту в Еленовке ДНРовцы не пропускают свинину и "изделия из кожи свиней"10:53
- Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя10:46
- На Авдеевском коксохиме запускают вторую печь10:33
- Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин10:29
- Посол Германии допустил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти в присутствии российской армии10:14
- Утром в пунктах пропуска в Донецкой области скопилось больше 500 автомобилей10:08
- В "ДНР" за фото и видео съемку разрешено стрелять на поражение10:04
- В "ДНР" проходит мобилизация силовиков, все военизированные подразделения переведены "на казарму"09:53
- В Росиии началась внезапная проверка Воздушно-космических сил11:27
- В "ЛДНР" через Изварино прибыло более 80 единиц бронетехники, на жд станциях "Донецк" и "Иловайск" зафиксировано 40 платформ боевой техники11:19
- Снайпер боевиков обстрелял украинских военных СЦКК в зоне АТО11:05
- Intel запатентовала "кривой" ноутбук11:00
- На блокпосту в Еленовке ДНРовцы не пропускают свинину и "изделия из кожи свиней"10:53
- Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя10:46
- На Авдеевском коксохиме запускают вторую печь10:33
- Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин10:29
- Посол Германии допустил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти в присутствии российской армии10:14
- Утром в пунктах пропуска в Донецкой области скопилось больше 500 автомобилей10:08
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом