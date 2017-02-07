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Архив - Донецкая область

Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя

07.02.2017 10:46
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Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя

Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил о появлении новых горячих точек в районе Мариуполя в зоне АТО.

Хуг заявил: «Мы отмечаем, что в районе севера и районы к северо-западу от Мариуполя снова стали „горячей точкой“, и также мы видели, что по обе стороны там используется запрещенное вооружение, включая ракетные системы залпового огня, и это, к сожалению, привело к тому, что среди населения есть пострадавшие».

Также заявили о попытках сепаратиских СМИ дискредитировать ВСУ с помощью распространения лживой информации о планах по обстрелу Мариуполя заявили и в штабе АТО: «Сегодня российские СМИ развернули очередную информационную кампанию против украинских войск, находящихся в районе проведения АТО. Так, в сети Интернет активно распространяется информация о якобы наличии у украинских военных планов обстрела города Мариуполь».


Фото: dnr24.su/

Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ, Александр Хуг
 
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