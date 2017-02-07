Из оккупированного Донецка в Ростов отправились два КАМАЗа с трупами российских "ихтамнетов"

07.02.2017 11:33

Из морга больницы имени Калинина в оккупированном Донецке боевики российско-террористических войск вывезли в Ростов-на-Дону два грузовых автомобиля "КамАЗ" с телами убитых российских солдат, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Продолжается вывоз тел убитых российских военнослужащих на территорию РФ. 5 февраля из морга областной больницы им.Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля "КамАЗ" с грузом "200"", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.



