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Архив - Донецкая область

Из оккупированного Донецка в Ростов отправились два КАМАЗа с трупами российских "ихтамнетов"

07.02.2017 11:33
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Из оккупированного Донецка в Ростов отправились два КАМАЗа с трупами российских "ихтамнетов"

Из морга больницы имени Калинина в оккупированном Донецке боевики российско-террористических войск вывезли в Ростов-на-Дону два грузовых автомобиля "КамАЗ" с телами убитых российских солдат, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Продолжается вывоз тел убитых российских военнослужащих на территорию РФ. 5 февраля из морга областной больницы им.Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля "КамАЗ" с грузом "200"", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.


Фото: www.24daily.net/

Теги: Донецк, Донбасс, труп, военные, Ростов, больница
 
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