Экс-губернатор Донетчины Тарута создает свою партию

Внефракционный народный депутат Сергей Тарута запускает собственную партию. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в парламенте.



По словам собеседников, названия партии пока нет. Обсуждаются, в частности, варианты названия "Республиканская партия" и "Основа".



Съезд партии ожидается в конце февраля-начале марта. К политической силы намерены присоединиться бизнесмены Николай Кмить и Андрей Гордейчук.

Сам Тарута не подтвердил, но и не опроверг информацию о запуске партии.



"Мы постоянно находимся в дискуссиях, нужно объединяться. Многие с кем говорим", – сказал Тарута.



На уточнение, можно ли ожидать объявления о создании новой партии в конце месяца, нардеп ответил: "Это только так говорят".