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Экс-губернатор Донетчины Тарута создает свою партию
07.02.2017 15:13
Внефракционный народный депутат Сергей Тарута запускает собственную партию. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в парламенте.
По словам собеседников, названия партии пока нет. Обсуждаются, в частности, варианты названия "Республиканская партия" и "Основа".
Съезд партии ожидается в конце февраля-начале марта. К политической силы намерены присоединиться бизнесмены Николай Кмить и Андрей Гордейчук.
Сам Тарута не подтвердил, но и не опроверг информацию о запуске партии.
"Мы постоянно находимся в дискуссиях, нужно объединяться. Многие с кем говорим", – сказал Тарута.
На уточнение, можно ли ожидать объявления о создании новой партии в конце месяца, нардеп ответил: "Это только так говорят".
Фото: www.62.ua/
Теги: Донбасс, партия, Сергей Тарута, съезд
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