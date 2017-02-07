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Архив - Донецкая область

Экс-губернатор Донетчины Тарута создает свою партию

07.02.2017 15:13
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Экс-губернатор Донетчины Тарута создает свою партию

Внефракционный народный депутат Сергей Тарута запускает собственную партию. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в парламенте.

По словам собеседников, названия партии пока нет. Обсуждаются, в частности, варианты названия "Республиканская партия" и "Основа".

Съезд партии ожидается в конце февраля-начале марта. К политической силы намерены присоединиться бизнесмены Николай Кмить и Андрей Гордейчук.

Сам Тарута не подтвердил, но и не опроверг информацию о запуске партии.

"Мы постоянно находимся в дискуссиях, нужно объединяться. Многие с кем говорим", – сказал Тарута.

На уточнение, можно ли ожидать объявления о создании новой партии в конце месяца, нардеп ответил: "Это только так говорят".


Фото: www.62.ua/

Теги: Донбасс, партия, Сергей Тарута, съезд
 
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