Как продлить пропуск в зону АТО - появились некоторые новшества

07.02.2017 09:46

Если срок дествия вашего электронного пропуска для пересечения линии разграничения в Донецкой и Луганской областях подходит к концу, необходимо его продлить. БФ «Горение» напоминает, как это сделать:

Те, кто оформлял пропуск на сайте https://urp.ssu.gov.ua, за два месяца до окончания срока его действия, увидят в разделе «История подачи заявления» кнопку «Переподать». Новое электронное разрешение оформляться в течение 10 дней. Воспользоваться им можно через 3 дня после его получения. За это время данные о нем сохранятся в систему Государственной пограничной службы Украины. Тем, кто не успел переподать заявление на продление пропуска, придется заново регистрироваться на сайте и подавать новое заявление. Те, кто оформлял пропуск в координационных группах или центрах, могут переоформить его там же, или самостоятельно на сайте https://urp.ssu.gov.ua. Если вы уже регистрировались на сайте Реестра разрешений, но забыли логин или пароль – не беда. На главной странице, под формой авторизации нажмите на ссылку «Забыли логин или пароль?». Следуйте простой инструкции, чтобы восстановить свой доступ.

Также юристы фонда «Горение» отмечают, что сервис СБУ «Реестр разрешений на перемещение лиц в зоне АТО» дополнен следующими позициями:

Наконец появилось автоматическое удаление из системы заявлений, не «переподанных» до окончания срока действия электронного пропуска. То есть, чтобы повторно зарегистрировать разрешение на пересечение линии разграничения, не надо заново регистрироваться на сайте.

Расширен перечень документов, по которым можно оформить электронный пропуск. Теперь можно выбрать, например, паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу, вид на постоянное место жительства, паспорт нового образца (то есть ID карту) и др.

По информации координационных центров, существующую в системе заявку и личные данные теперь можно удалить самостоятельно.