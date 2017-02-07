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Архив - Донецкая область

Коминтерново после обстрелов (ФОТО)

07.02.2017 13:17
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Коминтерново после обстрелов (ФОТО)

Поселок Пикузы (Коминтерново), который расположен в 24 км от Мариуполя, на протяжении двух недель подвергается обстрелам.

Как удалось узнать, в поселке разрушены десятки домов, магазин, перебит газопровод. По неподтвержденной информации, были ранены несколько человек.

Местные жители проводят ночи в подвалах. На данный момент неизвестно точное число людей, которые проживают в поселке.

Фотографии из социальных сетей опубликовал сайт 0629.com.ua.

 


Фото: https://www.0629.com.ua

Теги: Донбасс, фото, обстрелы, Коминтерново
 
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