Коминтерново после обстрелов (ФОТО)

07.02.2017 13:17

Поселок Пикузы (Коминтерново), который расположен в 24 км от Мариуполя, на протяжении двух недель подвергается обстрелам.

Как удалось узнать, в поселке разрушены десятки домов, магазин, перебит газопровод. По неподтвержденной информации, были ранены несколько человек.

Местные жители проводят ночи в подвалах. На данный момент неизвестно точное число людей, которые проживают в поселке.

Фотографии из социальных сетей опубликовал сайт 0629.com.ua.