Главная / Новости / Донецкая область / Кремль готов толкнуть нас в спину - Горбулин озвучил три возможных сценария для Донбасса
Последние новости раздела
- За последние трое суток РФ перебросила на Донбасс танки, "Грады". "Гиацинты", "Пионы" и живую силу17:23
- Боевик Гиркин считает, что "армия ЛДНР" "нервно ожидает наступления укров"17:13
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла17:10
- "Не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке" - Горбулин17:03
- Кремль готов толкнуть нас в спину - Горбулин озвучил три возможных сценария для Донбасса16:49
- В поезде "Бахмут-Харьков" обнаружили боевую гранату (ФОТО) 16:38
- Война на Донбассе с другого ракурса: спецназ полиции с дубинками разгонял участников блокады (ВИДЕО)16:27
- Меркель призвала Путина повлиять на боевиков на Донбассе16:13
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину16:07
- В Донецке сокращена подача воды (Список улиц)15:54
Кремль готов толкнуть нас в спину - Горбулин озвучил три возможных сценария для Донбасса
07.02.2017 16:49
Кремль в рамках гибридной войны может применить к Украине три сценария: военное наступление, ультиматум с требованием федерализации государства и превращение ОРДЛО в серую зону замороженного конфликта. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает ЛІГА.net.
"Можно не сомневаться: Кремль готов и надеется, что сможет нас толкнуть в спину, если мы вдруг окажемся возле условной пропасти. Какие сценарии может применить к нам Кремль в ближайшее время? Сценарий битвы: это будет наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддерживаемых российскими войсками со всех возможных направлений", - сказал Горбулин.
По его словам, возможен также сценарий ультиматума относительно федерализации и фактической десуверенизации Украины.
"Сценарий деградация: это вариант превращения Украины в серую зону, ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта, обреченную на постепенную деградацию", - сказал он, подчеркнув, что Украина сегодня должна быть готова к реализации Российской Федерацией любого из этих сценариев.
Горбулин также отметил, что цель гибридной войны, разработанной в Кремле, страной-агрессором пока не достигнута, поэтому такая война имеет продолжение и на сегодняшний день.
7 февраля Горбулин заявил, что Украина стала ключевым государством противостояния запада и России.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, Владимир, сценарий
Читайте также:
- "Не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке" - Горбулин
- Горбулин обозначил риски для России, которая "выпустила джинна "гибридной войны" из бутылки"
- Шокирующие откровения губернатора Донетчины: "Сюда ни черта не вкладывалось!"
- Несмотря на обстрелы, есть и неплохие новости из зоны АТО
- "Младенцев не едят, свастику на спине не рисуют", - дончанин о поездке "в Украину"
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- За последние трое суток РФ перебросила на Донбасс танки, "Грады". "Гиацинты", "Пионы" и живую силу17:23
- Боевик Гиркин считает, что "армия ЛДНР" "нервно ожидает наступления укров"17:13
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла17:10
- "Не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке" - Горбулин17:03
- Кремль готов толкнуть нас в спину - Горбулин озвучил три возможных сценария для Донбасса16:49
- В поезде "Бахмут-Харьков" обнаружили боевую гранату (ФОТО) 16:38
- Война на Донбассе с другого ракурса: спецназ полиции с дубинками разгонял участников блокады (ВИДЕО)16:27
- Меркель призвала Путина повлиять на боевиков на Донбассе16:13
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину16:07
- В Донецке сокращена подача воды (Список улиц)15:54
- За последние трое суток РФ перебросила на Донбасс танки, "Грады". "Гиацинты", "Пионы" и живую силу17:23
- Боевик Гиркин считает, что "армия ЛДНР" "нервно ожидает наступления укров"17:13
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла17:10
- "Не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке" - Горбулин17:03
- Кремль готов толкнуть нас в спину - Горбулин озвучил три возможных сценария для Донбасса16:49
- В поезде "Бахмут-Харьков" обнаружили боевую гранату (ФОТО) 16:38
- Война на Донбассе с другого ракурса: спецназ полиции с дубинками разгонял участников блокады (ВИДЕО)16:27
- Меркель призвала Путина повлиять на боевиков на Донбассе16:13
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину16:07
- Первый украинский 3D-мультфильм вышел в международный прокат16:00
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание