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Легитимность, безопасность, доверие - Тарута озвучил свой план решения конфликта на Донбассе
Народный депутат Украины и бывший глава Донецкой ОГА Сергей Тарута предложил план мирного урегулирования на Донбассе, пишет zn.ua.
План содержит три основные части: "легитимность", "безопасность" и "доверие".
Тарута предлагает рассматривать в качестве легитимных представителей оккупированных территорий последнюю из законно избранных в этих районах властей – тех, кого население избрало на выборах местных советов в 2010 году. Именно эти выборы были последними легитимными с точки зрения украинского законодательства выборами.
"Для придания такому решению официального статуса власти Украины должны продлить срок полномочий таких депутатов местных советов, который истек в 2015 году.
В свою очередь, упомянутые депутаты местных советов Донецкой и Луганской областей, для возобновления своей легитимности, должны принести присягу на верность Украине", - говорится в статье.
Согласно плану Таруты, украинское государство обратится с просьбой к мировому сообществу о признании данных депутатов легитимными представителями жителей временно оккупированных районов Донбасса, а к России – с призывом оказать давление на лидеров самопровозглашенных республик, которые должны будут признать этих представителей законными органами власти и передать им управление этими территориями.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, конфликт, Сергей Тарута, ураган, план
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