Легитимность, безопасность, доверие - Тарута озвучил свой план решения конфликта на Донбассе

07.02.2017 19:13

Народный депутат Украины и бывший глава Донецкой ОГА Сергей Тарута предложил план мирного урегулирования на Донбассе, пишет zn.ua.

План содержит три основные части: "легитимность", "безопасность" и "доверие".

Тарута предлагает рассматривать в качестве легитимных представителей оккупированных территорий последнюю из законно избранных в этих районах властей – тех, кого население избрало на выборах местных советов в 2010 году. Именно эти выборы были последними легитимными с точки зрения украинского законодательства выборами.

"Для придания такому решению официального статуса власти Украины должны продлить срок полномочий таких депутатов местных советов, который истек в 2015 году.

В свою очередь, упомянутые депутаты местных советов Донецкой и Луганской областей, для возобновления своей легитимности, должны принести присягу на верность Украине", - говорится в статье.

Согласно плану Таруты, украинское государство обратится с просьбой к мировому сообществу о признании данных депутатов легитимными представителями жителей временно оккупированных районов Донбасса, а к России – с призывом оказать давление на лидеров самопровозглашенных республик, которые должны будут признать этих представителей законными органами власти и передать им управление этими территориями.



