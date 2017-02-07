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Меркель призвала Путина повлиять на боевиков на Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала российского президента Владимира Путина использовать свое влияние на боевиков на Востоке Украины с целью прекращения насилия в регионе. Соответствующий призыв российского лидера Меркель сделала в телефонной беседе, которая состоялась во вторник, 7 февраля, сообщил пресс-секретарь правительства Германии в Берлине Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передает DW.
По словам Зайберта, оба лидера выразили надежду, что боевые действия в Восточной Украине в ближайшее время завершатся.
«С этой целью канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с тем, чтобы он использовал свое влияние на сепаратистов», - сообщил Зайберт.
«Канцлер Германии и президент РФ согласились, что для обеспечения прекращения огня должны быть приложены новые усилия, и попросили министров иностранных дел и их советников оставаться в тесном контакте», - приводит слова Зайберта агентство Reuters.
При этом в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора условились наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
«Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в «нормандском формате», а затем – продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Фото: www.liga.net/
Теги: Донбасс, Путин, война, влияние, боевики, Меркель
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