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Министр энергетики Украины не исключает веерных отключений электроэнергии, в случае отказа от угля из зоны АТО

07.02.2017 14:02
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Министр энергетики Украины не исключает веерных отключений электроэнергии, в случае отказа от угля из зоны АТО

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик допускает возможность веерных отключений с конца марта в случае продолжения полного блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО.

Как передает  "Интерфакс-Украина", об этом министр сообщил на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, существующих запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС до конца зимы и в случае полной блокады, запасы антрацитовой группы к концу марта будут фактически на нуле.

И.Насалик уточнил, что в настоящее время параллельно ведутся переговоры с частными компаниями о поставке антрацитовой группы угля из США в объеме 1 млн тонн.

В то же время он напомнил, что в случае достижения договоренности и до момента прибытия угля в Украину, пройдет не менее 50-60 дней.

По мнению министра, блокировка поставки угля из зоны АТО должна решаться "не законом силы, а силой закона".

По его словам, министерство готово отказаться от угля с оккупированных территорий только в случае принятия соответствующего решения на государственном уровне.

 

Фото: joinfo.ua/

Теги: Украина, Донбасс, отключение, уголь, электроэнергия, ДНР, ЛНР
 
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