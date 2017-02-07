Минобразования аннулировало лицензии 71 вуза, работающих на территории "ЛДНР"

07.02.2017 18:50

Министерство образования Украины аннулировало лицензии вузов, функционирующих на оккупированных территориях. В пресс-службе ведомства сообщили, что в целом своих лицензий лишилось 71 высшее учебное заведение разных форм собственности.

Так, в период с 2014 по 2016 год с оккупированных территорий выехали 20 вузов. Сейчас на их базе работают 40 образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», в которые за время вступительной кампании обратились около 3350 человек.