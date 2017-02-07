Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину

07.02.2017 16:07

По мнению экс-командира боевиков «ДНР» Игоря Гиркина-Стрелкова для «спасения русских Донбасса» президент РФ Владимир Путин обязан ввести миротворцев на территорию «ЛДНР», а также признать «республики» и задуматься о масштабной войне против Украины, пишет "ДонПресс".

При этом Стрелков отметил, что рядовые «отпускники» и местные боевики не смогут сломить бойцов АТО.

В частности, он отметил: «Необходимо сосредоточить все виды, т. е. одним только видом вооружения — авиацией — ВСУ не удастся уничтожить. Все равно без сухопутной армии, причем без достаточно сильной, невозможно будет решать задачи. Это во-первых.

Во-вторых, нельзя забывать, что у украинских военных есть достаточно сильное ПВО, которое в свое время себя показало в той же самой Южной Осетии».

Гиркин подчеркнул, что Россия обязана официально признать «ДНР» и «ЛНР», а также заключить с ними договор о военном сотрудничестве и о защите: «Необходимо подкреплять военной силой. Необходимо создать мощную группировку, причем группировку нужно создавать не только на Донбассе»,.

При этом он добавил, что так как у России есть сильные военные базы в Беларуси, то именно оттуда можно напасть на Украину. Кроме того, атака может произойти не только из Донбасса, но и со стороны Харькова и силами морского десанта — со стороны Одессы. Стрелков порекомендовал России применять экономические методы войны в отношении Украины.