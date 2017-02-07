- В Донецке сокращена подача воды (Список улиц)15:54
- Экс-губернатор Донетчины Тарута создает свою партию15:13
- В Углегорске наблюдается массовое дезертирство "ополченцев"15:04
- Блокада Донбасса будет расширяться - нардеп14:54
- В Авдеевке работают магазины, садики, школы, идут восстановительные работы14:43
- В Красногоровке в результате пожара погибли двое мужчин14:33
- Захарченко решил пока повременить с призывом в "армию ДНР"14:27
- Министр энергетики Украины не исключает веерных отключений электроэнергии, в случае отказа от угля из зоны АТО14:02
- В "ДНР" промаркируют все "республиканские бренды"13:53
- В зоне АТО за минувшие сутки погибших бойцов нет, один ранен13:48
Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину
По мнению экс-командира боевиков «ДНР» Игоря Гиркина-Стрелкова для «спасения русских Донбасса» президент РФ Владимир Путин обязан ввести миротворцев на территорию «ЛДНР», а также признать «республики» и задуматься о масштабной войне против Украины, пишет "ДонПресс".
При этом Стрелков отметил, что рядовые «отпускники» и местные боевики не смогут сломить бойцов АТО.
В частности, он отметил: «Необходимо сосредоточить все виды, т. е. одним только видом вооружения — авиацией — ВСУ не удастся уничтожить. Все равно без сухопутной армии, причем без достаточно сильной, невозможно будет решать задачи. Это во-первых.
Во-вторых, нельзя забывать, что у украинских военных есть достаточно сильное ПВО, которое в свое время себя показало в той же самой Южной Осетии».
Гиркин подчеркнул, что Россия обязана официально признать «ДНР» и «ЛНР», а также заключить с ними договор о военном сотрудничестве и о защите: «Необходимо подкреплять военной силой. Необходимо создать мощную группировку, причем группировку нужно создавать не только на Донбассе»,.
При этом он добавил, что так как у России есть сильные военные базы в Беларуси, то именно оттуда можно напасть на Украину. Кроме того, атака может произойти не только из Донбасса, но и со стороны Харькова и силами морского десанта — со стороны Одессы. Стрелков порекомендовал России применять экономические методы войны в отношении Украины.
Фото: censoru.net/
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, признание, ДНР, ЛНР
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Мнение: "Сами донбасские люди почему-то выдумали себе сказку, что Путин их примет"
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета
- Мнение: в минской битве за Донбасс Путин провернул хитроумную КГБистскую операцию
- «Стоп Путін! Стоп війна» - жителі Європи вийдуть на акцію в підтримку миру та України
- В Донецке сокращена подача воды (Список улиц)15:54
- Экс-губернатор Донетчины Тарута создает свою партию15:13
- В Углегорске наблюдается массовое дезертирство "ополченцев"15:04
- Блокада Донбасса будет расширяться - нардеп14:54
- В Авдеевке работают магазины, садики, школы, идут восстановительные работы14:43
- В Красногоровке в результате пожара погибли двое мужчин14:33
- Захарченко решил пока повременить с призывом в "армию ДНР"14:27
- Министр энергетики Украины не исключает веерных отключений электроэнергии, в случае отказа от угля из зоны АТО14:02
- В "ДНР" промаркируют все "республиканские бренды"13:53
- В зоне АТО за минувшие сутки погибших бойцов нет, один ранен13:48
- Первый украинский 3D-мультфильм вышел в международный прокат16:00
- В Донецке сокращена подача воды (Список улиц)15:54
- На границу с Россией прибыли новые подразделения НАТО и военная техника15:42
- С 1 мая понизятся соцнормативы на тепло, свет и газ15:35
- В Киеве под администрацией президента установили "памятник лжецу" (ФОТО, ВИДЕО)15:26
- Экс-губернатор Донетчины Тарута создает свою партию15:13
- В Углегорске наблюдается массовое дезертирство "ополченцев"15:04
- Блокада Донбасса будет расширяться - нардеп14:54
- В Авдеевке работают магазины, садики, школы, идут восстановительные работы14:43
- В Красногоровке в результате пожара погибли двое мужчин14:33
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом
- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе