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На Авдеевском коксохиме запускают вторую печь
На Авдеевском коксохимическом заводе осуществляются подготовки к запуску второй печи. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины.
В сообщении отмечается, что на Авдеевском коксохимическом заводе осуществляются подготовки к запуску второй печи, для того, чтобы завод работал в штатном режиме.
По состоянию на 9:00 7 февраля ситуация с водоснабжением в Авдеевке стабильна. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой местное население и осуществляет подачу воды по графику.
Вчера сообщалось, что по состоянию на 6 февраля Авдеевский коксохимический завод находится в режиме консервации.
Завод работает на одном высоковольтном вводе (из четырех). Два коксовых цеха в режиме горячей консервации, два - работают в обычном режиме. По словам директора завода, количество коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи, и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьезные проблемы как для завода, так и для города.
Фото: https://focus.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, запуск, печь, коксохим
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