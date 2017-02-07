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На блокпосту в Еленовке ДНРовцы не пропускают свинину и "изделия из кожи свиней"
На блокпостах боевиков в Еленовке (временно оккупированная территория Донецкой области) продолжаются обыски проезжающих: боевики ищут мясо. Об этом пишут возмущенные дончане в социальных сетях, передает "ДонПресс".
По их словам, на блокпостах все еще действует «запрет» на ввоз свинины и продукции из нее. Говядину и курятину провозить можно, но периодически боевики придумывают новые правила и отбирают у граждан и такое мясо тоже.
«#Донецк На Еленовке свинособаки роются в сумках, выискивая свинину. Очень боятся заболеть свинячим гриппом», — пишут дончане сегодня, 7 февраля.
На блокпостах висит объявление о «запрете», и проезжающие подчеркивают: боевики придумали это сами, в Украине как ели свинину, так и едят. «Вирус данного типа для людей не опасен, он кстати гибнет при температуре свыше 60 градусов. Перевозите мясо в катлетах и шашлыке к ним уже не пристанут) А вообще обидно, реально официальных не было вспышек на украине, просто давят поставки мяса», — пишет комментатор.
При этом боевики могут даже усугублять придуманные ими «правила». Некоторые распространяют ограничения еще и на… кирзовые сапоги — так как они сделаны из кожи свиней. «Мне по телефону таможни сказали, что даже изделия из кожи и щетины свиней нельзя. Это типа кирзовые сапоги, ремни и т. п. вот это действительно смешно», — рассказала дончанка.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: reporter.dn.ua/
Теги: Донбасс, продукты, Еленовка, блокпост, боевики
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