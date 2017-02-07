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На КПВВ "Майорск" по людям стрелял военный ВСУ - полиция
Выстрелы, которые привели к гибели мирного жителя и ранению двух человек на КПВВ "Майорск", произвел украинский военный, - следует из постановления Артемовского межрайонного суда Донецкой области, опубликованного в Едином государственном реестре досудебных решений, пишет сайт "Новости Донбасса".
В суд с ходатайством об изъятии личных дел военнослужащих воинской части А1126 (В0440) обратились представители нацполиции.
В ходатайстве указано, что 14 декабря прошлого года в 9:40 в дежурную часть Бахмутского ОП ГУНП в Донецкой области от инспектора отдела полиции поступило сообщение, что на "нулевом" блокпосте, который находится за КПВВ "Майорск", получил смертельное ранение мирный житель и двое получили ранения.
В результате осмотра места преступления полицейские выяснили, что там несли службу военнослужащие 45 бригады ВДВ Вооруженных Сил Украины, и Бахмутского отдела Краматорского пограничного отряда ГПС Украины.
"Указанные подразделения несли службу отдельно друг от друга и между собой не подчинялись. Один из военнослужащих (пока не установлен) совершил несколько выстрелов из автоматического оружия в вверх в направлении гражданских лиц, которые находились в очереди, в результате чего одно гражданское лицо было убито и двое ранены", - говорится в мотивировочной части постановления суда.
Также отмечается, что "каждый отдельно возражает на осуществление выстрелов в направлении гражданского населения. Военнослужащие ГПС Украины отмечают, что стреляли военнослужащие ВС Украины, а последние в свою очередь наоборот".
"С целью установления истины в уголовном производстве, были осмотрены и проанализированы записи камер видеонаблюдения на КПВВ "Майорск", и сделан вывод, что показания военнослужащих пограничной службы Украины соответствуют данным, полученным во время просмотра записей, показания военнослужащих ВЧ 0440 не соответствуют объективным данным и вероятно заведомо данные не правдиво", - говорится в мотивировочной части.
Суд постановил удовлетворить ходатайство об изъятии личных дел военнослужащих воинской части А1126 (В0440).
Как сообщалось ранее, 14 декабря утром на КПВВ "Майорск" погиб человек, еще один получил огнестрельное ранение. Украинская сторона и незаконная организация "ДНР" заявляют о разных версиях произошедшего.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, люди, стрельба, гибель, Майорск, военный, КПВВ
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