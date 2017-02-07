НБУ присвоил расчетный код МФО "Центробанку ДНР" - журналист

07.02.2017 20:22

Журналист Александр Дубинский заявляет, что Национальный банк Украины присвоил расчетный код МФО "Центральному резервному банку" "ДНР". Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Я легко нашел доказательства того, что Национальный банк Украины таки присвоил расчетный код "Центральному резервному банку ДНР". Код этот - 400019. Официально указан в инструкциях банка ДНР для расчетов", - отмечает журналист, при этом приводя ссылку на "постановление" боевиков, где указывается код МФО "ЦРБ ДНР".