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НБУ присвоил расчетный код МФО "Центробанку ДНР" - журналист
07.02.2017 20:22
Журналист Александр Дубинский заявляет, что Национальный банк Украины присвоил расчетный код МФО "Центральному резервному банку" "ДНР". Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"Я легко нашел доказательства того, что Национальный банк Украины таки присвоил расчетный код "Центральному резервному банку ДНР". Код этот - 400019. Официально указан в инструкциях банка ДНР для расчетов", - отмечает журналист, при этом приводя ссылку на "постановление" боевиков, где указывается код МФО "ЦРБ ДНР".
По словам Дубинского, при этом официально такого кода на сайте НБУ нет.
"Конечно, Нацбанк его выдачу не признает, хотя официально не отрицает – в ответе на мой запрос там написали множество общих фраз, но ничего не сказали", - пишет Дубинский.
Журналист считает, что таким образом глава Нацбанка Валерия Гонтарева фактически признала существование "ДНР".
"Желаю ей поскорее получить тамошний паспорт", - написал Дубинский.
Фото: zib.com.ua/
Теги: Донбасс, НБУ, банк, журналист, обвинение, расческа, ДНР
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