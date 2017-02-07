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Не раньше, чем через три-четыре года после войны - Марчук о выборах на Донбассе

07.02.2017 19:50
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Не раньше, чем через три-четыре года после войны - Марчук о выборах на Донбассе
Представитель Украины в минской переговорной группе Евгений Марчук в интервью http://www.liga.net/ высказал свое мнение о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса.
"Есть мировая практика, и даже определенные международные исследования, которые говорят о том, что проведение выборов на подобных нынешнему Донбассу территориях наиболее целесообразно проводить не ранее, чем через два, три, а то и четыре года с момента прекращения военных действий", - заявил Марчук.
Сразу после войны, когда остро чувствуется жажда мести, когда свежи тысячи могил, слезы и так далее - проводить выборы нигде удачно не получалось. В Германии после второй мировой выборы прошли только через четыре года. Нужно время и серьезные усилия по возвращению людей и восстановлению инфраструктуры.
Через это после конфликтов проходили другие страны - есть успешные примеры Северной Ирландии или Индонезии. И практически везде был переходный период, во время которого местное население, возвратившиеся беженцы и органы власти сообща вовлекались в решение насущных местных проблем, в которых были заинтересованы все стороны. И, прежде всего, работали над восстановлением всей инфраструктуры жизнеобеспечения. Как правило, в таких случаях приходили существенные иностранные инвестиции и значительная гуманитарная помощь. В некоторых случаях категорически запрещался язык ненависти в публичной сфере. Даже на законодательном уровне и с соответствующими наказаниями. 

Марчук утверждает, что Россия этот вопрос не перестанет эксплуатировать. Неофициально, во время перерывов заседаний в Минске российская сторона прямо говорит, что военные обострения не прекратятся, пока мы не решим "политический вопрос", то есть - проведем выборы в Донбассе. Но это не значит, что мы должны идти на уступки в этом вопросе.
"Завтра, через полгода или даже в первые годы после прекращения военных действий справедливые выборы в Донбассе провести будет невозможно", - резюмирует политик.

Фото: ipress.ua/

Теги: Донбасс, выборы, Евгений Алдонин, оккупация, ДНР, ЛНР
 
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