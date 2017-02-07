"Не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке" - Горбулин

07.02.2017 17:03

Директор Национального института стратегических исследований, академик Национальной академии наук Украины (НАНУ) и советник президента Украины Петра Порошенко Владимир Горбулин убежден, что мировая гибридная война разрушает старый и формирует новый менее стабильный мировой порядок, пишет "Интерфакс".

"Это действительно новое глобальное мировое противостояние, которое, с одной стороны, уничтожает действующий мировой порядок, а с другой - вместо него формирует новый, менее стабильный и более хаотичный. Международная система, построенная на справедливых правилах и взаимном уважении к суверенитету, территориальной целостности, на ценностях прав человека, демократии, все это получило новый вектор движения в сторону хаоса, где доминирует право сильного", - сказал В.Горбулин в ходе презентации коллективной монографии "Мировая гибридная война: Украинский фронт"в Киеве во вторник.

Академик отметил, что для многих сам термин "Мировая гибридная война" является чрезвычайно дискуссионным и возникает вопрос на самом деле ли оправдано говорить о наличии именно мировой гибридной войны.

"По нашему мнению - да, это более чем оправдано, не смотря на то, что для нас ключевой проблемой является противостояние российской агрессии, но не замечать мировой гибридной войны - это все равно, что не замечать слона в посудной лавке", - сказал В.Горбулин.

Он также определил гибридную войну, как новейшую форму глобального противостояния в современной среде безопасности, а гибридный характер агрессии распространяется на все новые сферы.