ОБСЕ требует убрать тяжелое вооружение с жилых районов зоны АТО

07.02.2017 22:04

Тяжелое вооружение должно быть выведено из жилых районов в зоне боевых действий в Донбассе, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, сообщается в заявлении организации, передает zn.ua.

"Прекращение огня может быть достигнуто только за счет безусловного вывода всех видов оружия, регулируемых Минскими соглашениями. В частности, тяжелое оружие должно быть немедленно выведена из жилых районов", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

По его словам, использование тяжелого оружия в жилых районах "представляет собой открытое нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права". Сайдик признал, что до полного и устойчивого прекращения огня, к которому призвали стороны Трехсторонней контактной группы 1 февраля, еще далеко. В то же время он приветствовал снижение активности боевых действий во вторник в районе Авдеевки - Ясиноватой.



