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ОБСЕ требует убрать тяжелое вооружение с жилых районов зоны АТО

07.02.2017 22:04
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ОБСЕ требует убрать тяжелое вооружение с жилых районов зоны АТО

Тяжелое вооружение должно быть выведено из жилых районов в зоне боевых действий в Донбассе, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, сообщается в заявлении организации, передает zn.ua.

"Прекращение огня может быть достигнуто только за счет безусловного вывода всех видов оружия, регулируемых Минскими соглашениями. В частности, тяжелое оружие должно быть немедленно выведена из жилых районов", - заявил спецпредставитель ОБСЕ. 

По его словам, использование тяжелого оружия в жилых районах "представляет собой открытое нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права".  Сайдик признал, что до полного и устойчивого прекращения огня, к которому призвали стороны Трехсторонней контактной группы 1 февраля, еще далеко. В то же время он приветствовал снижение активности боевых действий во вторник в районе Авдеевки - Ясиноватой.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, требование, жилет, ОБСЕ, вооружение
 
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