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По факту блокирования автодороги вблизи Часов Яра Донецкой области открыто уголовное производство

07.02.2017 17:56
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По факту блокирования автодороги вблизи Часов Яра Донецкой области открыто уголовное производство

Уголовное производство открыто по факту блокирования автодороги вблизи г.Часов Яр (Донецкая обл.), проводится также служебное расследование в связи с применением полицией спецсредств, пишет interfax.com.ua.

"Сотрудники полиции Бахмутского отдела разблокировали дорогу. На месте находился народный депутат Семен Семенченко, который вел себя вызывающе, оскорблял сотрудников полиции, препятствовал движению автотранспорта. И ему неоднократно на это указывали", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на брифинге во вторник в Киеве.

Он подчеркнул: "Не дано никому права блокировать дорогу в военное время: ни народному депутату, ни начальнику полиции, ни кому-либо другому, кто считает себя добропорядочным гражданином Украины".

По словам В.Аброськина, данный факт блокирования дороги зафиксирован, внесен в ЕРДР. "Есть соответствующее уголовное производство по статье о блокировании автомагистралей. Думаю, что следствие даст оценку действиям каждого участника этого события", - подчеркнул руководитель полиции области.

В то же время он сообщил, что по факту использования полицией спецсредств назначено служебное расследование, будет проведена служебная проверка. "Материалы будет направлены для принятия решения в прокуратуру Донецкой области", - добавил он.

"Тех людей, которые, прикрываясь мандатами, запугивают сотрудников полиции, оскорбляют, наносят телесные повреждения, заставил бы задуматься", - подытожил В.Аброськин.

Как сообщалось, 6 февраля полицейские Донецкой области разблокировали автодорогу вблизи г.Часов Яр, которую около 16.00 того же дня заблокировали неустановленные лица в балаклавах.

"Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, озвученные блокировщиками. Дорога была разблокирована", - написал В.Аброськин на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

По его словам, "неустановленные лица в балаклавах" перекрыли движение на указанной автодороге, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другому транспорту. Тем самым, отмечает начальник ГУ Нацполиции Украины в области, они заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечения региона, движутся аварийные службы.

В.Аброськин подчеркнул, что его задачей как руководителя облуправления полиции было разблокировать дорогу и восстановить движение транспорта.

Во вторник парламентская фракция "Самопомич" призвала комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности провести специальное заседание для рассмотрения эпизода, связанного с разблокированием правоохранителями дороги в Донецкой области, которую ранее заблокировали активисты.


Фото: www.06274.com.ua/

Теги: Донбасс, уголовное преступление, дорога, блокирование, Вячеслав Аброськин
 
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