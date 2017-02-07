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Под обстрел попал Докучаевск, есть разрушения, обесточена котельная
Сегодня утром под обстрел попал оккупированный Докучаевск, в результате чего получило повреждение здание общежития и обесточена котельная.
"Глава городской администрации" Александр Качанов сообщил: "Утром около 7:40 нас обстреляли. Зафиксировано одно попадание в общежитие горного техникума. Также обесточена одна котельная".
По его словам, поврежденное общежитие было нежилое, поэтому жертв и пострадавших нет. На котельной же ведутся восстановительные работы.
Местные жители в своих комментариях также сообщают об обстреле:
"Из Волновахи исходящие, давно таких не слышали, куда-то в нашу сторону. Стены в доме задрожали".
"Был один громкий прилет".
"Говорят, в магазин „Туфелька“ попало".
"А мне сказали, что в ДФДК общежитие, верхний этаж".
"Попало в крышу общежития № 1 горного техникума, со стороны общежития ДФДК".
"Мощно так бахнуло".
Источник: "ДонПресс".
Фото: sprotyv.info/
Теги: Донбасс, Докучаевск, обстрел, разрушения
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