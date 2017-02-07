Под обстрел попал Докучаевск, есть разрушения, обесточена котельная

07.02.2017 09:29

Сегодня утром под обстрел попал оккупированный Докучаевск, в результате чего получило повреждение здание общежития и обесточена котельная.

"Глава городской администрации" Александр Качанов сообщил: "Утром около 7:40 нас обстреляли. Зафиксировано одно попадание в общежитие горного техникума. Также обесточена одна котельная".

По его словам, поврежденное общежитие было нежилое, поэтому жертв и пострадавших нет. На котельной же ведутся восстановительные работы.

Местные жители в своих комментариях также сообщают об обстреле:

"Из Волновахи исходящие, давно таких не слышали, куда-то в нашу сторону. Стены в доме задрожали".

"Был один громкий прилет".

"Говорят, в магазин „Туфелька“ попало".

"А мне сказали, что в ДФДК общежитие, верхний этаж".

"Попало в крышу общежития № 1 горного техникума, со стороны общежития ДФДК".

"Мощно так бахнуло".

Источник: "ДонПресс".