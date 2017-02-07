- В "ЛДНР" через Изварино прибыло более 80 единиц бронетехники, на жд станциях "Донецк" и "Иловайск" зафиксировано 40 платформ боевой техники11:19
- Снайпер боевиков обстрелял украинских военных СЦКК в зоне АТО11:05
- На блокпосту в Еленовке ДНРовцы не пропускают свинину и "изделия из кожи свиней"10:53
- Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя10:46
- На Авдеевском коксохиме запускают вторую печь10:33
- Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин10:29
- Посол Германии допустил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти в присутствии российской армии10:14
- Утром в пунктах пропуска в Донецкой области скопилось больше 500 автомобилей10:08
- В "ДНР" за фото и видео съемку разрешено стрелять на поражение10:04
- В "ДНР" проходит мобилизация силовиков, все военизированные подразделения переведены "на казарму"09:53
Посол Германии допустил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти в присутствии российской армии
Проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.
"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить - проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене", - отметил посол ФРГ.
При этом, по его словам, прямых аналогий проводить нельзя, и все будет зависеть от обстоятельств, которые необходимо сделать такими, чтобы выборы стали возможными.
"Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. И поэтому безопасность, как и другие требования к избирательному процессу, являются необходимыми условиями. Любой украинский политик должен иметь возможность без страха проводить свою предвыборную кампанию. И если для этого не будет возможностей, значит, такие выборы не могут соответствовать стандартам", - подчеркнул Эрнст Райхель.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, выборы, Германия, посол, ДНР, ЛНР, мнение
- Германия настаивает на скорейшем проведении выборов на оккупированном Донбассе
- О выборах и "экономике" в ДНР-ЛНР
- "Нет выборам на Донбассе по сценарию РФ!" - в Киеве завершился марш полка МВД "Азов" (ВИДЕО)
- Мир на оккупированном Донбассе можно установить только "силой" или после выборов в "ЛДНР" - результаты опроса
- Порошенко: отмена фейковых выборов на Донбассе поможет вернуть его Украине
- "Праймериз" – это фарс в чистейшем виде, - ИС
- В "ЛДНР" через Изварино прибыло более 80 единиц бронетехники, на жд станциях "Донецк" и "Иловайск" зафиксировано 40 платформ боевой техники11:19
- Снайпер боевиков обстрелял украинских военных СЦКК в зоне АТО11:05
- На блокпосту в Еленовке ДНРовцы не пропускают свинину и "изделия из кожи свиней"10:53
- Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя10:46
- На Авдеевском коксохиме запускают вторую печь10:33
- Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин10:29
- Посол Германии допустил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти в присутствии российской армии10:14
- Утром в пунктах пропуска в Донецкой области скопилось больше 500 автомобилей10:08
- В "ДНР" за фото и видео съемку разрешено стрелять на поражение10:04
- В "ДНР" проходит мобилизация силовиков, все военизированные подразделения переведены "на казарму"09:53
- В "ЛДНР" через Изварино прибыло более 80 единиц бронетехники, на жд станциях "Донецк" и "Иловайск" зафиксировано 40 платформ боевой техники11:19
- Снайпер боевиков обстрелял украинских военных СЦКК в зоне АТО11:05
- Intel запатентовала "кривой" ноутбук11:00
- На блокпосту в Еленовке ДНРовцы не пропускают свинину и "изделия из кожи свиней"10:53
- Хуг назвал горячие точки в районе Мариуполя10:46
- На Авдеевском коксохиме запускают вторую печь10:33
- Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин10:29
- Посол Германии допустил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти в присутствии российской армии10:14
- Утром в пунктах пропуска в Донецкой области скопилось больше 500 автомобилей10:08
- В "ДНР" за фото и видео съемку разрешено стрелять на поражение10:04
- ИГИЛ, Путин и Трамп: астролог объяснил древнее предсказание10:43
- Пять причин отправиться в морской круиз10:37
- Почему тошнит и кружится голова в пасмурную погоду09:18
- Как перестать распыляться на несколько дел одновременно08:38
- Как отличить грипп от простуды?07:51
- Можно ли никогда не уставать?07:08
- Фокус-покус – и денег нет: как иллюзионист-мошенник обманывал сотрудников кафе и магазинов22:33
- Уроки Авдеевки, или Когда закончится война . ВИДЕО07:44
- Как боевики ДНР выдали взрыв собственного грузовика с боеприпасами за обстрел Донецка Точкой У06:27
- Ученые развенчали миф об этом продукте14:28
- Украинские военные решили ударить по террористам "ДНР" с неожиданной стороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Бои за Авдеевку глазами российских военных, которых росСМИ называет "офицерами ополчения"
- ДНРовцы озвучили российским СМИ свои потери в боях у Авдеевки
- Боевые подразделения ВСУ могут быстро прорвать линию фронта "ДНР"
- Трамп в бешенстве: стало известно о появлении предателя в команде президента США
- Авдеевка: журналисты показали "три Украины" одновременно (ВИДЕО)
- Фашик Донецкий рассказал, для чего в оккупированный Донецк приехали москвичи и какую картинку будут делать для росСМИ
- Украина намерена отказаться от угля, добываемого на оккупированном Донбассе
- Блокада Донбасса: что произошло под Бахмутом