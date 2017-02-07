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Посол Германии допустил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти в присутствии российской армии

07.02.2017 10:14
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Посол Германии допустил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти в присутствии российской армии

Проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг. Без сомнения, это достаточно сложно себе представить - проведение местных выборов без обеспечения безопасности. Но я убежден, что это не является чем-то невозможным, все зависит от условий. Могу привести исторический пример. Последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, состоялись в присутствии Западной группы советских войск и при существовавшем тогда коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его смене", - отметил посол ФРГ.

При этом, по его словам, прямых аналогий проводить нельзя, и все будет зависеть от обстоятельств, которые необходимо сделать такими, чтобы выборы стали возможными.

"Несомненно, выборы должны состояться в тех условиях, которые будут соответствовать европейским стандартам. И поэтому безопасность, как и другие требования к избирательному процессу, являются необходимыми условиями. Любой украинский политик должен иметь возможность без страха проводить свою предвыборную кампанию. И если для этого не будет возможностей, значит, такие выборы не могут соответствовать стандартам", - подчеркнул Эрнст Райхель.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, выборы, Германия, посол, ДНР, ЛНР, мнение
 
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